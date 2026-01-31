Atlético de San Luis vs Chivas de Guadalajara: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 4 del Clausura 2026; marcador online

Este sábado 31 de enero se reanudan las actividades de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, con uno de los encuentros más atractivos de la jornada sabatina. Atlético de San Luis recibe a Chivas de Guadalajara en el Estadio Libertad Financiera, en San Luis Potosí.

El conjunto potosino buscará aprovechar la localía para mantenerse competitivo en la zona media de la clasificación. Bajo la dirección de Guillermo Abascal, San Luis viene de empatar 1-1 ante Xolos de Tijuana como visitante, resultado con el que alcanzó cuatro puntos y se colocó en la octava posición de la tabla, a dos unidades de los primeros puestos.

Chivas atraviesa un inicio sólido de campeonato, el equipo dirigido por Gabriel Milito suma tres victorias consecutivas, la más reciente ante Querétaro por marcador de 2-, resultado que le permite liderar la clasificación con nueve puntos. El Guadalajara llega a este compromiso con un plantel prácticamente completo y con Armando González como uno de sus referentes ofensivos, luego de ser convocado a la Selección Nacional y sumar minutos, con la intención de mantenerse en la lista final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

El encuentro también presenta un duelo relevante en el ataque, con Joao Pedro por parte del Atlético de San Luis. El delantero ha sido vinculado con una posible salida en el actual mercado de transferencias, con reportes que lo colocan en el radar de Cruz Azul, club que estaría dispuesto a cubrir su cláusula de rescisión. Cabe señalar que el jugador firmó recientemente una renovación de contrato con el conjunto potosino.

Horario y dónde se juega el Atletico de San Luis vs Chivas

El partido entre Atlético de San Luis y Chivas, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, se disputará este sábado 31 de enero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera.

Pronóstico del Atlético de San Luis vs Chivas del sábado 31 de enero 2026

El antecedente entre Atlético de San Luis y Chivas muestra una serie muy equilibrada En los últimos cinco enfrentamientos de liga, ambos equipos se han repartido victorias y empates. Cuando juegan en San Luis, los partidos suelen ser cerrados y con pocos goles, una constante que se ha repetido en los choques más recientes en esa cancha.

Para este partido, San Luis llega con buen paso en casa, mientras que Chivas ha sabido obtener resultados positivos cada vez que visita San Luis. Todo apunta a un duelo ordenado, con mucha disputa en el mediocampo y pocas oportunidades claras. El marcador más probable es un empate 1-1, aunque no se descarta un triunfo ajustado del Guadalajara por 1-0, en un encuentro con menos de 2.5 goles.

Alineaciones del Atlético de San Luis vs Chivas

Local: Andrés Sánchez (portero); Robson Alves De Barros, Lucas Esteves, Benjamín Galindo y Eduardo Águila (defensas); Miguel García, Óscar Macías y Fidel Barajas (mediocampistas); Sebastien Salles-Lamonge y Sebastián Pérez Bouquet (medios ofensivos); Joao Geraldino (delantero).

Visitante: José Rangel (portero); José Castillo y Bryan González (defensas); Omar Govea y Luis Romo (mediocampistas); Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre y Richard Ledezma (medios ofensivos); Roberto Alvarado y Armando González (delanteros).