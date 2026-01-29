ÚLTIMA HORA: La ESTRELLA campeona del mundo con Francia que podría llegar a la Liga BBVA MX

La etapa de Paul Pogba en el AS Mónaco se encuentra en un punto crítico y su salida anticipada del club francés ya se analiza de manera interna. Aunque el mediocampista tiene contrato vigente hasta 2027, la directiva considera que el proyecto no ha funcionado y evalúa una rescisión o una salida inmediata, ya sea en este mercado de invierno o al finalizar la temporada.

Pogba llegó al Mónaco en junio de 2025 como agente libre, tras cumplir su suspensión, con la intención de relanzar su carrera y mantenerse en el radar de la selección francesa rumbo al Mundial de la FIFA de 2026. Sin embargo, el plan se desmoronó rápidamente, desde su fichaje apenas ha disputado 30 minutos oficiales, repartidos en tres apariciones, debido a constantes lesiones musculares que le han impedido tener continuidad.

En el club consideran el fichaje un fracaso deportivo, su aporte en el campo ha sido nulo y el cuerpo técnico no ha podido contar con él de forma regular ni en Ligue 1 ni en Champions League. Con este panorama, la posibilidad de que Pogba mantenga opciones reales de volver a la selección francesa para la Copa del Mundo es cada vez más lejana.

El escenario abre la puerta a una posible llegada al futbol mexicano

El valor de mercado actual de Paul Pogba se ha desplomado hasta los 5 millones de euros, cifra muy por debajo de los principales activos de la Liga BBVA MX en este inicio del Clausura 2026. Al quedar libre o con una salida negociada, el principal obstáculo para cualquier club sería su salario, no el costo de traspaso.

En la Liga MX, los jugadores más valiosos del momento duplican el valor de mercado del francés. El primer lugar lo comparten Gilberto Mora, joya de 17 años de Xolos de Tijuana, y Allan Saint-Maximin, figura del Club América, ambos con cifras que rondan los 11 millones de euros (con información de Tranfermarkt). Justo detrás aparecen nombres como Marcel Ruiz en Toluca, Érik Lira en Cruz Azul y Juan Brunetta en Tigres, con valores cercanos a los 9 millones.

Con el valor de mercado actual de un solo Gilberto Mora o de Saint-Maximin, se podría fichar a dos Paul Pogba, la diferencia responde al riesgo que hoy representa el mediocampista francés: 32 años, una larga inactividad, antecedentes recientes de lesión y sin ritmo competitivo sostenido.

Entre los clubes mexicanos que podrían absorber su salario aparecen equipos con nóminas altas como Monterrey y Tigres, además de Cruz Azul. América y Toluca también figuran como opciones viables en términos financieros, la final dependerá de si algún club está dispuesto a asumir la apuesta deportiva que hoy representa un campeón del mundo cuyo futuro inmediato en Europa parece agotarse.