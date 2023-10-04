Pidiendo el final, Atlético de Madrid se lleva el triunfo

Con gol de de Álvaro Morata nada más al inicio de la segunda mitad culminó una nueva remontada del Atlético de Madrid por marcador de 3-2 ante el Feyenoord, donde la ausencia del mexicano Santiago Giménez en la cancha se sintió, en partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.

No hay ninguna competición que despierte tantas inseguridades como la Champions League en el Atlético de Madrid, superviviente y ganador contra el Feyenoord, al filo de la debacle, entre el caos defensivo propio y ajeno, superado durante muchos tramos del duelo y vencedor sobre el alambre, con dos goles de Álvaro Morata y dos paradas cruciales de Oblak, dentro de un laberinto del que escapó a trompicones, encerrado en su área.

Inconsistente, sobresalto a sobresalto, por una doble remontada culminada con un fenomenal centro de Nahuel Molina y otro remate de Álvaro Morata al minuto y 50 segundos de la reanudación ganó el Atlético un partido que bien pudo empatar o perder, en el que jugó a la ruleta rusa y que retrató como la máxima competición continental lo tiene siempre en vilo, al filo de la caída, de un detalle a favor o en contra.

Morata puso el 3-2 nada más comenzar la segunda mitad. Antes, el francés Antoine Griezmann, en el descuento de la primera parte, puso la igualada (2-2) al descanso del partido.

Un tanto de Mario Hermoso en propia puerta en el minuto 7 adelantó al Feyenoord (0-1). Morata hizo el 1-1 en el minuto 9, David Hancko el 1-2 en el 34 .

FINAL DEL ENCUENTRO

Minuto 61: ¡Qué gran control de Calvin Stengs (Feyenoord) a pase de un compañero! Dispara fuerte dentro del área al centro y el portero detiene el balón.

Minuto 48: ¡GOOOOOL! Álvaro Morata (Atlético de Madrid) llega a un centro perfecto de Nahuel Molina dentro del área y controla el balón con un gran primer toque. Dispara con precisión y marca por la esquina inferior izquierda.

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¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!

Medio Tiempo

Minuto 45+3: ¡GOOOOOL! Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) no falla y bate al portero con un buen disparo.

Minuto 33: ¡GOOOOOL! David Hancko (Feyenoord) aprovecha un rebote en el área y anota por alto. El marcador es 1:2.

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Minuto 12: ¡GOOOOOL! ¡El balón golpea el fondo de la red! Álvaro Morata (Atlético de Madrid) anota con tranquilidad.

Minuto 6: ¡GOOOOOL! Mario Hermoso (Atlético de Madrid) desvía el balón y cambia totalmente su trayectoria. Un gol muy desafortunado en propia puerta.

¡Feyenoord con el apoyo de Santi Giménez!

¡INICIA EL ENCUENTRO EN EL METROPOLITANO!

Alineaciones: Atlético de Madrid vs Feyenoord

¡XI de Champions en casa! 🔴⚪ pic.twitter.com/2kyeBfBMLd — Atlético de Madrid (@Atleti) October 4, 2023

Todo el coraje y el espíritu de lucha propios de un equipo de Diego ‘Cholo’ Simeone se mostraron en el choque entre Atlético de Madrid y Cádiz disputado el domingo en el Metropolitano. Los colchoneros remontaron un 2-0 y se impusieron por 3-2 para ubicarse en la cuarta posición de LaLiga. El Atlético encadena tres triunfos en otros tantos encuentros desde que dejó escapar la victoria frente a la Lazio en la jornada inaugural de la Champions League, una racha que buscará ampliar para hacerse con el liderato del grupo E.

El Feyenoord llega a la capital de España en la cima del grupo E gracias a la victoria por 2-0 que logró el mes pasado sobre el Celtic, que terminó con nueve jugadores. Al conjunto de Arne Slot no le faltará confianza tras haber iniciado su defensa del título de la Eredivisie sin perder ninguno de sus primeros siete encuentros (G5, E2), una serie que incluye un 4-0 frente al Ajax y sendos 6-1 a Almere City y Heerenveen. Pero al actual campeón tendrá una importante ausencia y es el delantero mexicano Santiago Giménez que no podrá jugar por estar suspendido por la UEFA luego de ser expulsado en la anterior Europa League.

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Aunque el club de Feyenoord ha ganado seis partidos consecutivos en todas las competiciones, no le será nada fácil cortar su racha de siete salidas europeas sin pasar del empate (E3, P4). Esa serie es aún peor si nos centramos en la Champions League, en la que encadena la friolera de siete derrotas fuera de De Kuip. Su última victoria como visitante en la competición se remonta a septiembre de 2022, cuando venció por 1-0 al Newcastle United en St James' Park.

Jugadores a seguir: Atlético de Madrid vs Feyenoord

Álvaro Morata ha marcado cinco goles en solo seis partidos de LaLiga con el Atlético esta temporada, pero el delantero madrileño enlaza siete actuaciones como rojiblanco sin ver puerta en la Champions desde la campaña 2019-20. Ojo en el Feyenoord a Calvin Stengs, en un gran momento de forma y que ha anotado y asistido ocho goles en sus últimas seis actuaciones (G3, A5).

