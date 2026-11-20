La temporada 2026 - 2027 de la Liga Mexicana ARCO del Pacífico ha superado por completo las expectativas, por lo que son decenas de aficionados los que consideran que esta campaña ha sido una de las mejores de los últimos años en relación al nivel visto hasta el momento.

Con la culminación de la primera parte de la temporada cada vez más cerca, miles de fanáticos se preguntan qué es lo que sucederá hoy dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Por tal motivo, aquí conocerás los partidos y los horarios de cada uno de estos para el centro de la República.

¿Cuándo termina la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico?

Lo primero a considerar es que la temporada 2026 - 2027 de la Liga Mexicana ARCO del Pacífico comenzó el pasado 13 de octubre, por lo que la finalización de la campaña regular se dará el próximo 30 de diciembre; es decir, en poco más de un mes para beneficio de sus aficionados.

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Es por ello que distintas escuadras han comenzado a mejorar paulatinamente su nivel con el objetivo de llegar de la mejor forma posible a la postemporada y pelear por el título de la LMP. En ese sentido, en estos momentos existen tres instituciones que pelean por la zona alta de la tabla general.

Los Naranjeros de Hermosillo, después de un inicio de campaña titubeante, han recuperado el protagonismo que los hace ser la escuadra más ganadora de la Liga Mexicana del Pacífico. Junto a ellos aparecen dos equipos que le siguen el paso peligrosamente, siendo estos las Águilas de Mexicali y los Algodoneros de Guasave.

¿Qué partidos presenta la Liga Mexicana del Pacífico hoy viernes 20 de noviembre?