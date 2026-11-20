La compra de la AAA por parte de la WWE ha superado cualquier tipo de expectativas y, después de un año y medio desde aquel momento, la Tres Veces Estelar ha lanzado shows semanales que han convencido a gran parte de la afición que tienen en México y el resto del mundo.

La AAA se ha convertido en una de las empresas de lucha libre mexicana más seguidas que existen en la actualidad gracias al nivel de sus estrellas, motivo por el cual muchas personas desean conocer qué combates presentará la WWE durante este sábado 21 de octubre del 2026.

¿Cuáles son los combates que presentará la AAA este sábado?

Para poner un poco de contexto, vale decir que durante la semana pasada los aficionados presenciaron la derrota de Pimpinela Escarlata a manos de Omos, así como la salida de Rey Mysterio de la Gerencia General y la clasificación de Jack Cartwheel a la siguiente ronda por el título Crucero que le pertenece a Rey Fénix.

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¡La primera foto oficial del nuevo gerente general interino de AAA! 🔥👁️📸 pic.twitter.com/Lrx1hT9KIt — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) November 18, 2026

Ahora, para este sábado 21 de octubre, ya con Dorian Roldán al mando de la gerencia, la AAA presentará un auténtico duelo de poder a poder por el Campeonato de Tríos de la empresa, por lo que los Perros del Mal defenderán sus cinturones ante El Grande Americano, la Parka y Rey Fénix.

Del mismo modo, también se espera la aparición de otras estrellas de la Caravana Estelar como lo son el Hijo de Dr Wagner Jr y Galeno, quienes son los actuales Campeones de Parejas, o de Mr Iguana, uno de los luchadores con más carisma que existe en la actualidad.

¿A qué hora y por dónde ver el evento de la AAA?

El Gimnasio Juan de la Barrera, escenario para poco menos de 6,000 asistentes, volverá a abrir sus puertas tal y como se ha hecho costumbre con la AAA a lo largo de este 2026. El inmueble de la Ciudad de México será testigo de una función pregrabada de la empresa, misma que comenzará a las 8 de la noche a través de Fox One.