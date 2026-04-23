Atlético de San Luis 0-0 Santos Laguna: Ver GRATIS y EN VIVO HOY miércoles 22 de abril, resultado del juego de la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador en línea, por internet y online| Presentado por Nissan

Atlético de San Luis se mide vs Santos Laguna en la jornada 16 del Clausura 2026, en un duelo en el que ambos equipos buscan la victoria que les dé un envión anímico para cerrar el semestre. De paso, Joao Pedro buscará sacarle ventaja en la tabla de goleo a Armando Hormiga González. Los detalles del resultado de este partido, los podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

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El partido es una oportunidad ideal para Joao Pedro. El italiano marcha con 12 goles, misma cantidad que tiene la Hormiga González. Sin embargo, el europeo se enfrenta a una de las defensas más endebles de la Liga BBVA MX, la de Santos, que ha permitido 36 goles en en lo que va del Clausura 2026.

Horario y dónde seguir en vivo el Atlético de San Luis vs Santos Laguna

Hora: 7:00 pm

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