Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 15 del Clausura 2026

La tabla de goleo entró en pausa justo cuando parecía que todo iba a explotar.

La Jornada 15 dejó goles, goleadas y partidos que movieron la tabla general, pero no la lucha por el liderato individual. Y eso, lejos de enfriar la competencia, la llevó a un punto mucho más tenso.

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Y es que las Chivas hicieron lo que tenían que hacer: golearon al Puebla 5-0.

Cinco goles al Puebla, dominio total y una actuación contundente. Pero en medio de ese festival ofensivo hubo un dato que no pasó desapercibido. Armando “La Hormiga” González no anotó.

Se quedó en 12 goles, dejando escapar una oportunidad de oro para despegarse en la cima en una jornada ideal para hacerlo.

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Joao Pedro tampoco aprovecha y mantiene el empate

El escenario estaba servido para que hubiera un cambio. Pero no ocurrió.

Atlético de San Luis cayó 0-2 ante Pumas y Joao Pedro tampoco logró marcar. El delantero se mantiene con 12 goles, igualando a González en lo más alto.

Lo extraño es que el italo-brasileño ha anotado muy pocos goles en las últimas jornadas y eso puede abrirle las puertas a González para amarrar el título de goleo.

Quedan dos jornadas y Juninho quiere el milagro en la tabla de goleo

Quienes sí están metiendo un poco de presión desde atrás son los Pumas.

El equipo universitario volvió a aparecer con fuerza en la tabla. Juninho Vieira llegó a siete goles y se posiciona como el tercero en la pelea, aunque todavía con distancia respecto a los líderes.

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Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 15

Pos Jugador Club Goles Minutos Promedio 1 Armando González Guadalajara 12 1106 92.17 1 Joao Pedro Geraldino Atlético de San Luis 12 1350 112.50 3 Olavio Vieira Dos Santos Jr Pumas 7 910 130.00 4 Kevin Castañeda Tijuana 7 1222 174.57 5 Joao Paulo Dias Toluca 6 1031 171.83 6 Diber Cambindo León 6 1083 180.50 7 Óscar Estupiñán FC Juárez 6 1030 171.67 8 Salomón Rondón Pachuca 5 1123 224.60 9 Robert Morales Pumas 5 1228 245.60 10 Gabriel Fernández Cruz Azul 5 814 162.80

No hubo cambio en la cima, 'La Hormiga' González tuvo la goleada y no aprovechó. Joao Pedro tuvo la oportunidad de alcanzarlo en solitario… y tampoco.

Así que todo deberá definirse en las dos últimas jornadas. El título de goleo está completamente abierto, y Armando González buscará poner en alto el nombre de los delanteros mexicanos.