João Pedro dijo cuáles cree que son los mejores jugadores del Clausura 2026 y sorprendió

João Pedro le ha sentado muy bien la Liga BBVA MX. Año tras año pelea por ser el campeón de goleo del futbol mexicano, habiendo igualado en números con Armando González durante el torneo anterior. Actualmente, el brasileño lleva doce dianas en el Clausura 2026 y se encuentra en carrera por obtener el título tras la última jornada de la Fase Regular que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

En medio de esta competencia por ser el máximo goleador de la Liga BBVA MX, el futbolista de Atlético San Luis se tomó un tiempo para escoger a los atacantes más sobresalientes del Clausura 2026 y que se encuentran al mismo nivel que él en estos momentos. Un total de siete jugadores del futbol mexicano fueron nombrados, pero João Pedro eligió solamente a cuatro de ellos como los mejores.

|Atlético de San Luis

Los mejores futbolistas del Clausura 2026, según João Pedro

En una dinámica realizada con ESPN, el goleador brasileño fue cuestionado sobre qué delanteros considera que están en un gran nivel en estos momentos. Nicolás Ibáñez, de Cruz Azul, fue el primer jugador elegido por João Pedro: “Me gusta por todo lo que hizo hasta el momento. Sí”.

Otro futbolista que añadió a su lista fue Juan Brunetta, mediocampista ofensivo de los Tigres de la UANL. “Grandísimo jugador”, fue lo que expresó el jugador potosino. Armando González tampoco podía faltar en la mesa de João Pedro: “Obvio. Goleador del campeonato, goleador del último campeonato… Un chavo que tiene un futuro muy prometedor por delante”.

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Finalmente, terminó su lista con Paulinho, actual jugador de Toluca y que obtuvo el tricampeonato de goleo poco tiempo atrás: “Obviamente sí”. Cabe resaltar que João Pedro dejó fuera de su elección a Juninho, Diber Cambindo y Salomón Rondón, futbolistas que también fueron mencionados, pero que el brasileño consideró que aún no están a su nivel.

João Pedro pelea por ser el máximo goleador del Clausura 2026

A falta de dos jornadas para la finalización de la primera fase del Clausura 2026, João Pedro se encuentra luchando con la ‘Hormiga’ González para obtener el título de campeón de goleo del futbol mexicano. Ambos jugadores llevan 12 goles anotados en 15 fechas disputadas, siendo los únicos que aún siguen en carrera por el galardón.

Todo se definirá en las próximas dos jornadas y esto le queda a cada equipo:

João Pedro (San Luis)

San Luis vs. Santos Laguna | 22 de abril | Jornada 16

Juárez vs. San Luis | 25 de abril | Jornada 17

Armando González (Chivas)