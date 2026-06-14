Australia vs Turquía: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 13 de junio, partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026: marcador online

Llegó el gran día para las Selecciones de Australia y Turquía que este sábado 13 de junio entran en actividad del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en Vancouver, Canadá, en donde ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos de la justa.

Te puede interesar: Mundial 2026: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión del Mundial 2026: por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

¡DOBLE ATAJADA MONUMENTAL! Brasil se salva milagrosamente ante Marruecos

Turquía y Australia debutan en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Turquía vuelve a una Copa Mundial de la FIFA, luego de 24 años en donde consiguió el histórico tercer lugar en la edición de Corea Japón 2002 y buscará emular lo conseguido en aquella justa en la que fueron los grandes animadores.

El conjunto turco llega a este Mundial tras superar el Repechaje Europeo en donde dejó fuera a Kosovo y Rumanía, mientras que los australianos se eliminaron en la Eliminatoria Asiática siendo uno de los primeros clasificados.

