VIDEO: Auxiliar de la Roma agrede a Santi Giménez y se va expulsado

Santi Giménez está imparable y Salvatore Foti, asistente de la Roma lo sabe. Es por eso que lo tuvo que detener con una agresión, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Europa League y se fue expulsado.

La Roma y el Feyenoord, disputaron la vuelta de los Cuartos de Final. El marcador global está 1-0 a favor de los neerlandeses, por lo que el conjunto de Mourinho está buscando igualarlo en el Estadio Olímpico. Cabe recordar que es la segunda vez que Santi juega en ese estadio, pues se enfrentó a la Lazio en la fase de grupos del mismo torneo.

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La agresión a Santi Giménez en la Europa League

Durante el primer tiempo, cuando Santi Giménez intentó tomar el balón para realizar el saque de banda, tras disputarlo con Diego Llorente, fue agredido por Foti, quien intentó quitar al mexicano.

La expresión del 'Bebote' lo dijo todo, pues de inmediato se lanzó al suelo. El silbante decidió expulsar a Foti por haber agredido al jugador mexicano.

Jaja Santi Giménez dándole a Mourinho una sopa de su propio chocolate.

El auxiliar de Mou lo jala para impedir que se lleve el balón y Santi hace una actuación que no te la firma ni Joaquin Phoenix. Crack.pic.twitter.com/K5FHi8s79u — Mr. Bojangles (@alfunks) April 20, 2023

Feyenoord marcha líder de la Eredivisie por encima del Ajax y del PSV, a falta de pocas jornadas para que termine la temporada. Es por eso que están buscando coronar su campaña con el torneo del Viejo Continente, en el que de clasificar, estarían enfrentando al ganador del choque entre Union Saint Gilloise y Bayer Leverkusen.

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