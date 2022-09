Santi Giménez le responde al capitán del Feyenoord tras discusión

Santi Giménez debutó con doblete en la UEFA Europa League, hecho que se pudo materializar debido a que el mexicano marcó su primer gol de penal, mismo que provocó un disgusto con el capitán del Feyenoord, pues en teoría ‘se lo robó’ a Orkun Kökcü.

El ‘Bebote’ está encendido dentro de las filas del cuadro neerlandés, pues en sólo 4 partidos ya lleva 3 goles y ha dado 1 asistencia, sin embargo una de las anotaciones fue ‘yendo en contra’ de las reglas del club, ya que no respetó las ‘jerarquías’ que hay dentro del vestidor.

Santi Giménez respondió a las palabras del capitán del Feyenoord

Tras el partido de la Europa League entre la Lazio y Feyenoord, el capitán del club, Orkun Kökcü, manifestó a ‘ESPN’ cierta molestia debido a que el mexicano no respetó que él es el cobrador oficial de los penales, hecho que Santi Giménez lo sabía, por lo que declaró lo siguiente.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales). Giménez escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema, pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros”, dijo.

Tras estas palabras, Santi Giménez respondió y pidió disculpas, pues se quedó con la noción de que en México debes tener ‘autoridad y seguridad’ para pedir el balón sin importar nada, hecho que en Países Bajos no se maneja así.

“Debería haber respetado al capitán. En México aprendí que como delantero hay que tirar los penales; agarrar la pelota y no soltarla. Esta es una cultura diferente, todavía tengo mucho que aprender”, dijo Giménez.

Feyenoord terminó perdiendo el partido de Europa League ante la Lazio por 4-2, pese al doblete de Santi Giménez.