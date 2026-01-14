Juego exclusivo de Xbox llega a la PlayStation en febrero 2026; ¿cuál es?

Son pocas las ocasiones que las consolas se “prestan” videojuegos , pues esta es precisamente una de las estrategias que tienen para jalar más usuarios con el paso del tiempo. Curiosamente, para febrero de este año se espera que un título exclusivo de Xbox pase directamente a la PlayStation.

Como sabes, la Xbox se ha consolidado como la tercera consola más importante de la actualidad a nivel mundial. Sony y PlayStation, por su parte, pelean mano a mano con la Nintendo para ser la consola más relevante del mundo, y con esta nueva estrategia podrían acercarse aún más a este deseo.

¿Cuál es el juego exclusivo de Xbox que pasará a la PlayStation?

Dentro de las últimas actualizaciones en el mundo de los videojuegos destaca la noticia que engloba a Avowed, uno de los títulos exclusivos de la Xbox que, a partir de febrero de este año, formará parte del catálogo de videojuegos que aparezcan en la PlayStation 5 en beneficio de sus seguidores.

Se viene la fila india de XBOX a PLAYSTATION en 2026.



🔵 Avowed - Feb 17

🔵 Towerborne - Feb 26

🔵 South of Midnight - Spring 2026

🔵 Halo: Campaign Evolved - 2026

🔵 Call of Duty 2026 - Oct/Nov

🔵 Forza Horizon 6 - 2026/27



Rumor: Starfield, Gears of War E-Day, Fable pic.twitter.com/cnsslkegJh — El Locon Gamer (@El_Locon_Gamer) January 9, 2026

El RPG, que forma parte del desarrollo de Obsidian Entertainment y que destaca por ser un título de fantasía, llegará oficialmente a la PlayStation 5 el próximo 17 de febrero, por lo que a partir de esta fecha los millones de usuarios que forman parte de Sony podrán disfrutar de esta interesante historia.

Esta fecha coincide con la actualización del universo del juego, por lo que la misma estará disponible y simultánea a través de todas las plataformas. Además, esta actualización incluye el modo New Game Plus, el cual no es más que una adición que invita a explotar combates y rutas alternativas.

Avowed, ¿algo atípico de Xbox en torno a su rivalidad con PlayStation?

Si bien el hecho de “entregarle” un juego exclusivo a su competencia podría generar cierta preocupación a sus seguidores, la realidad es que esta tendencia de Xbox se ha visto en el pasado reciente, precisamente, con la PlayStation y la entrega de videojuegos tales como Forza Harrison 5, Gears of War, Doom The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle y Halo, por citar algunos ejemplos.