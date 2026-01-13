Estos son los 10 videojuegos más jugados del mundo

La llegada de un nuevo año funge como la oportunidad perfecta para que distintos títulos, relacionados al mundo de los videojuegos , den mucho de qué hablar considerando la evolución que esta rama ha tenido en los últimos años. Ahora bien, ¿te has preguntado cuáles son los 10 videojuegos más jugados del mundo?

Si bien los juegos de video han existido desde hace décadas, la realidad es que, en los últimos años, su evolución ha sido clara y precisa, por lo que dentro de los miles que hay destacan diez que son los más jugados hasta el momento. Si quieres conocer más información al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿Cuáles son los 10 videojuegos más jugados del mundo?

De acuerdo con información de la cuenta de X Rankings de Argentina, el videojuego más jugado a lo largo de la historia es nada más y nada menos que Roblox. La fuente detalla que este título cuenta con alrededor de 10 millones de jugadores, una cantidad que supera a muchos países en cuanto a cantidad de población se refiere.

En el segundo puesto destaca PUBG Mobile, aunque la cantidad de jugadores baja drásticamente hasta los 6 millones. En tercer lugar se encuentra la Saga Candy Crush, la cual llegó a ser muy popular hace algunos años y la cual, en estos momentos, cuenta con alrededor de 5 millones de usuarios.

En el cuarto sitio se encuentra Fortine, videojuego que tuvo su auge de los años 2020’s en adelante, mientras que en el quinto sitio se ubica Minecraft con 1.8 millones de jugadores hasta ahora. El listado lo completan otros títulos tales como Counter Strike 2, Dota 2, League of Legends, Genshin Impact y ARC Raiders.

¿Por qué no hay ningún videojuego deportivo en este apartado?

Si bien algunos de los antes mencionados cuentan con un toque deportivo, la realidad es que ninguno de estos destacan por ser videojuegos deportivos en esencia . Lo anterior podría deberse a los intereses y gustos de los usuarios, los cuales aún no se decantan por esta clase de títulos en función de otras opciones en el mercado.