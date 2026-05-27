Awer Mabil; de jugar descalzo a representar a la Selección de Australia

Aún no inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya tenemos una historia candidata a ser la mejor de la justa internacional. Awer Mabil; delantero nacido en Sudán del Sur, pero con nacionalidad australiana podría disputar Norteamérica 2026 con los Socceroos, algo que era realmente inimaginable hace unos años para el hoy futbolista del Castellón de España.

En charla con MARCA en 2022, Mabil recordó cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del balompié: ''La verdad es como un sueño hecho realidad (fichar con el Cádiz) . Me pasan por la cabeza muchas cosas. Desde que empecé en Australia y poco a poco he ido dando pasos para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo y para mi es un honor jugar en una Liga como esta y en un club del nivel y la tradición del Cádiz.

Es un momento increíble porque recuerdo cuando empecé a jugar al fútbol en un campo de refugiados con una pelota hecha de trapo, descalzos y soñábamos con jugar en España o en Inglaterra. Unos años después esto se cumple. Es un ejemplo para muchos niños que están en una situación similar y pueden conseguirlo"., destacó el ofensivo.

Al día de hoy, Mabil fue convocado en la prelista de Australia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está en la concentración del cuadro océanico en los Estados Unidos. El futbolista tratará de llenarle el ojo a su seleccionador y estar en la lista final de 26. Por si fuera poco, Awer podría tener minutos contra la Selección de México en su duelo de preparación, el cual podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes.

Selección Mexicana por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir el partido de la Selección Mexicana de Fútbol ante su similar de Australia este sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, también tendremos EN VIVO y GRATIS el duelo contra Serbia que se llevará a cabo en Toluca el jueves 4 de mayo a las 7:55 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

