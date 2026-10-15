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¡Primera victoria de Mateo Chávez en la UEFA Europa League! AZ Alkmaar derrota 2-1 a Hapoel Be’er

Llega la primera victoria de Mateo Chávez en la Europa League pues AZ Alkmaar terminó ganado 2-1 ante el Hapoel Be’er

AZ Alkmaar Mateo Chávez

Escrito por: Iván Vilchis

Mateo Chávez logró vivir su primera victoria en la UEFA Europa League al entrar de cambio en el encuentro que el AZ Alkmaar logró vencer 2-1 a Hapoel Be'er. Con goles de Koopmeiners, Meerdink desde los once pasos y Amnakwah para descontar fue que el equipo local se llevo los tres puntos.

Mateo entró de cambio al minuto 76 cuando el juego se encontraba empatado 1-1, un minuto después, logró tomar la ventaja que le dio la victoria.

Previa AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er

Este jueves 15 de octubre del 2026, hay actividad en la UEFA Europa League y se espera que el mexicano Mateo Chávez pueda entrar de cambio en el encuentro entre AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er. El partido arranca en punto de las 10:45 am tiempo del centro de México en el Estadio AFAS en Países Bajos.

Así llega AZ Alkmaar y Hapoel Be'er

El AZ Alkmaar llega ubicado en el 3 lugar con 19 puntos de 8 partidos tras 6 victorias, 1 empate, 1 derrota. Solo detrás de Feyenoord y empatados con PSV. En la Europa League perdió su primer partido al caer 1-0 ante el Sunderland .

Por su parte, Hapoel Be’er Sheva llega en el cuarto lugar de la tabla de su liga Ligat ha’Al con 13 puntos de 6 partidos 4 victorias, 1 empate, 1 derrota. En la Europa League llega de empatar 0-0 ante el Dinamo Zagreb.

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