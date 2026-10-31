3 puntos que demuestran que Mateo Chávez es el mejor jugador mexicano en Europa en la actualidad

El futbol mexicano no evolucionó como se esperaba luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues cuando se esperaba que el talento nacional destacara en Europa, la realidad es que, al día de hoy, son pocos los elementos aztecas quienes se han ganado un lugar en sus respectivos equipos, destacando lo ocurrido con Mateo Chávez.

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De hecho, varios aficionados consideran que el canterano de Chivas es el mexicano en mejor estado de forma dentro del viejo continente por encima de otros ejemplos como Johan Vásquez o Raúl Jiménez, motivo por el cual conocerás tres puntos a favor del lateral por izquierda.

¿Por qué Mateo Chávez es el mejor jugador mexicano de Europa en la actualidad?

Tiene la confianza de su DT : Hace unos días el técnico del AZ Alkmaar, Leeroy Echteld, resaltó el nivel de competitividad y mentalidad que Mateo Chávez ha demostrado a lo largo de esta temporada considerando todos los partidos que ha disputado, por lo que recalcó que el hecho de siempre querer ganar es un proceso que pocas veces se ve en el campo.

: Hace unos días el técnico del AZ Alkmaar, Leeroy Echteld, resaltó el nivel de competitividad y ha demostrado a lo largo de esta temporada considerando todos los partidos que ha disputado, por lo que recalcó que el hecho de siempre querer ganar es un proceso que pocas veces se ve en el campo. Suma muchos minutos en el campo: Más allá de los minutos que tuvo con la Selección Mexicana, la realidad es que Mateo Chávez pasó de ser suplente en la temporada pasada a tener mucha participación en la actual, destacando sus más de 900 minutos distribuidos en varias competiciones hasta ahora.

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Cuenta con interesantes registros para un lateral: En esta cantidad de tiempo disputada hasta el momento, Mateo Chávez, como lateral e incluso como carrilero por izquierda, ha sumado un total de una anotación y cuatro pases a gol, lo que lo convierte en uno de los mejores jugadores de su posición en la Eredivisie.

¿Mateo Chávez será el titular de la Selección Mexicana en el proceso rumbo al 2030?

Considerando que Jesús Gallardo ya suma más de 30 años, y que Bryan González ha tenido muchos problemas físicos en los últimos meses, todo haría indicar que Mateo Chávez podría ser la opción número 1 para Rafael Márquez por la banda izquierda en su proceso con la Selección Mexicana para el 2030.