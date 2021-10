Infinity Esports a un paso de quedar fuera de Worlds 2021

El segundo día de la primera fase del campeonato mundial de League of Legends terminó de una manera triste para todos los amantes de la escena competitiva de la región latinoamericana, luego de que Infinty Esports cayera ante el campeón de Oceanía, Peace.

Te puede interesar: Excampeón mundial de League of Legends arrestado por tráfico de drogas

Los bicampeones de la LLA y representantes de Latam en el Worlds 2021, Infinity no pudieron sumar ningún solo punto en lo que va de la competencia, por lo que lo las cosas se les complicaron de cara a la fase de grupos del torneo más importante de League of Legends.

Mañana el equipo del infinito se enfrentará al que se mantiene como líder único del grupo A, se trata del equipo chino LNG, por lo que la posibilidades de seguir en el mundial se acortan para los latinos.

Hanwha Life Esports sumó su victoria número tres del evento y se mantiene segundo del grupo A, Peace y Red Kalunga son terceros al empatar con un récord de 1-2, mientras Infinity es último con tres derrotas.

Te puede interesar: MKLeo se corona campeón del Low Tide City

Por su parte Cloud9 es el líder de grupo B con 3 encuentro a favor y cero derrotas, en segunda posición se encuentran los japonesa, DetonatioN FocusMe luego de quitarle el invicto a Galatasaray Spor, el equipo turco por su parte terminó el segundo día con otra derrota de Cloud9 por lo que el 2-2 los mantiene como terceros de la tabla.

Beyond Gaming es tercero del grupo B, mientras que el conjunto ruso Unicorns of Love se encuentra como sotanero con tres juegos perdidos y ninguna victoria.

Encuentros de Mañana

LNG Esports vs Infinty Esports 6:00 AM





Peace vs Red Kalunga 7:00 AM

DetonatioN FocusMe vs Beyond Gaming 8:00 AM

Cloud9 vs Unicorns of Love 9:00 AM

Te esperamos en la transmisión especial junto al Casteo Legandario de TV Azteca Esports.