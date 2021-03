Álvaro Ortiz líder en el Abierto Mexicano de Golf

Líder en solitario. Un segundo recorrido de 68 golpes para un total de 132, 12 bajo par, colocó al jalisciense Álvaro Ortiz en lo más alto del tablero general de la edición 61 del Abierto Mexicano de Golf, justa que reparte una bolsa de 175 mil dólares.

Álvaro Ortiz tuvo un recorrido en el campo de Estrella del Mar con birdies en los hoyos seis, siete, diez y 14, por bogeys en el cuatro y 13, además de un águila en el 11. “Desde el inicio estuvo complicado, las banderas no estuvieron muy amigables, sobre todo en los primeros hoyos”, dijo Álvaro Ortiz.

“Vi los scores muy bajos ayer, pensé que hoy alguien iba a tirar siete u ocho abajo; sin embargo, creo que hoy se jugó un poco más difícil, pero estoy muy contento de seguir en la punta”, agregó el tapatío, único representante mexicano en la edición 2019 del Masters Tournament.

Álvaro Ortiz destaca su participación en el Abierto Mexicano de Golf

En la segunda posición de la competencia avalada por el PGA TOUR Latinoamérica se colocaron el argentino Jorge Fernández-Valdés y el estadounidense Ben Cook, ambos con score de 133 impactos, 11 por debajo del par; mientras que empatados en la cuarta posición con 134, diez menos se encuentran el brasileño Alex Rocha y los estadounidenses Hunter Richardson y Roland Massimino.

Avanzan seis mexicanos

El veracruzano Raúl Pereda se encuentra empatado en el décimo peldaño con score de 136 golpes, ocho menos; en tanto, Fernando Cruz Valle y Emilio González con 137, siete bajo par, comparten el casillero 17.

Por su parte, el poblano Juan Carlos Benítez con 140, menos cuatro está en sitio 45. Finalmente, José Cristóbal Islas se convirtió en el mejor amateur de la competencia al estar en la posición 55 con marcador de 141, tres menos.

“La verdad es que me siento muy bien, le estoy pegando muy bien a la bola, me estoy generando muchas oportunidades para birdie. Me voy con un buen sabor de boca, no el que quería, pero sé que el fin de semana habrán muchas oportunidades para hacer birdies, debo de ser un poco mas inteligente”, dijo Raúl Pereda.

Te puede interesar: Mexicano será abridor de uno de los mejores equipos de la MLB