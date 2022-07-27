La LIV Golf anuncia expansión de premios y torneos para 2023

La LIV Golf dio a conocer este miércoles 27 de julio, mediante su página oficial, que para 2023 se expandirá con nuevos torneos y premios, tras cerrar un acuerdo con el Asian Tour. El próximo año, la Superliga Saudí pasará de ocho eventos a un total de 14 con un field de 48 jugadores y 12 equipos franquicia.

Además, la nueva organización del golf repartirá 405 millones de dólares en premios: 25 en los 13 primeros eventos y 50 para el último certamen que será la gran final del circuito. Esta última cantidad se repartirá entre los equipos y habría que agregar 30 más en bonos para el ranking individual.

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De acuerdo al comunicado emitido por la nueva liga de golf estos serán eventos "innovadores producto de un compromiso con el Asian Tour" y entre la propia LIV más los torneos de las International Series a canzarían un total de 25 torneos, con una bolsa de 705 millones entre todos.

Aún no se ha dado a concoer el nuevo calendario, pero se espera que no se lleve a cabo en las mismas fechas que los 'Majors', ni la Ryder o la Presidents Cup.

"Se espera que los jugadores del LIV compitan en numerosos torneos de las Series Internacionales y los llevaremos a lugares como Tailandia, Inglaterra, Corea, Vietnam, Medio Oriente, Indonesia, China, Singapur, Hong Kong y nuevos emplazamientos en América y Europa".

Greg Norman, CEO de LIV Golf, se mostró entusiasmado por el rumbo que lleva este circuito y declaró que el modelo por equipos "entusiasmará a los aficionados" y "abrirá caminos sin precedentes para la próxima generación de estrellas del golf".

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¿Cuándo es el siguiente torneo de LIV Golf?

El tercer torneo de la LIV Golf 2022 arranca este viernes 29 de julio en el Trump National Golf Club de Bedminster, Nueva Jersey.

