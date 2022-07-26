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Abraham Ancer juega golf con el actor Mark Wahlberg

El golfista mexicano Abraham Ancer compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones en las que aparece jugando con el actor Mark Wahlberg

Abraham Ancer jugó con Mark Wahlberg en el gozzer ranch golf club
|Instagram/@abrahamancer

Escrito por: Miguel Bárcena

No es un secreto que Abraham Ancer y Mark Wahlberg han entablado una amistad en los últimos meses y el pasado sábado 23 de julio, el golfista mexicano compartió una serie de publicaciones en las que aparece con el actor jugando en el Gozzer Ranch Golf & Lake Club ubicado en Idaho.

'El Turco' compartió una serie de fotografías y un video en el que se le puede ver junto al protagonista de 'Ted' y 'Guerra de Papás' recorriendo el campo de golf.

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"Día y noche", escribió el mexicano en el pie de foto de la publicación.

"'Girando' con mi amigo", señaló el mexicano junto a un video en el que aparece haciendo un tiro, al igual que Mark Wahlberg y después ambos aparecen en el carrito.

Tanto el golfista como el actor, comenzaron una amistad que derivó en una relación de negocios, por lo que en muchas ocasiones son vistos juntos.

Abraham Ancer y Mark Wahlberg felicitan a Pato O'Ward

Además de pasar el sábado jugando golf, Abraham Ancer también acudió junto con Mark Wahlberg al Iowa Speedway para la segunda carrera de este fin de semana en la IndyCar Series 2022.

Durante este evento, el piloto mexicano Pato O'Ward se llevó el primer lugar y tanto el goflista como el actor formaron parte de la celebración.

"¡Felicidades, perrote! Patricio O'Ward", publicó El Turco en su cuenta de Twitter junto a una serie de fotografías en los pits.

En los comentarios, el piloto de Arrow McLaren mostró su felicidad por haber contado con la presencia de Ancer.

"Que gusto verlos, 'inche' (sic) golfista. Hasta que te dejas ver", señaló el piloto regiomontano.

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La siguiente cita de Abraham Ancer será este fin de semana, del 29 al 31 de julio en el tercer torneo de LIV Golf, el LIV Golf Invitational Bedminster en Nueva Jersey.

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