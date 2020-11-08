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Fútbol

Los momentos clave de la victoria de Carlos Ortiz en el Houston Open

El mexicano rompió una sequía de 42 sin que un golfista nacional ganara en el PGA Tour.

CARLOS ORTIZ
|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

Tuvieron que pasar 42 años para que otro exponente tricolor obtuviera un triunfo en el PGA TOUR. Esta tarde, Carlos Ortiz hizo historia al coronarse en el Houston Open. A continuación te presentamos tres momentos clave de este domingo mágico para el tapatío.

Con este golpe, Ortiz se ponía a tan solo dos golpes de llevarse la victoria.

El mexicano necesitaba un par para llevarse el título, pero logró un birdie, y festejó con lágrimas de felicidad.

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