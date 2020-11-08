Los momentos clave de la victoria de Carlos Ortiz en el Houston Open
El mexicano rompió una sequía de 42 sin que un golfista nacional ganara en el PGA Tour.
Tuvieron que pasar 42 años para que otro exponente tricolor obtuviera un triunfo en el PGA TOUR. Esta tarde, Carlos Ortiz hizo historia al coronarse en el Houston Open. A continuación te presentamos tres momentos clave de este domingo mágico para el tapatío.
Con este golpe, Ortiz se ponía a tan solo dos golpes de llevarse la victoria.
BIG under pressure. 👏@CarlosOrtizGolf needs to two-putt for his first TOUR victory.#QuickHits pic.twitter.com/CmEakIdz6U— PGA TOUR (@PGATOUR) November 8, 2020
El mexicano necesitaba un par para llevarse el título, pero logró un birdie, y festejó con lágrimas de felicidad.
There's nothing like your first. 😊— PGA TOUR (@PGATOUR) November 8, 2020
Soak it in, @CarlosOrtizGolf. pic.twitter.com/S7j4ZBuwIF