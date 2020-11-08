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Carlos Ortiz es campeón del Houston Open de la PGA TOUR

En un día histórico para el deporte de nuestro país, el golfista tapatío se adjudicó el título del Vivint Houston Open, su primera victoria en la mejor gira del mundo.

El mexicano Carlos Ortiz se proclamó campeón del Houston Open del PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

HOUSTON, TEXAS.- Con autoridad. Así se impuso el golfista mexicano Carlos Ortiz en el Vivint Houston Open, novena etapa del calendario 2020-21 del PGA TOUR que tuvo como escenario el Memorial Park Golf Course y donde estuvo en juego una bolsa de siete millones de dólares.

Con un cierre dramático y aguantando la presión del número uno del mundo el estadounidense Dustin Johnson y del japonés Hideki Matsuyama, el golfista jalisciense cerró su participación en el torneo texano con un marcador de -13.

Ortiz, graduado de la Universidad del Norte de Texas y residente en Dallas, buscaba su primera victoria en el circuito estadounidense. El jalisciense, ha disputado hasta el momento 118 torneos en la mejor gira del mundo, siendo su mejor resultado hasta antes del día de hoy, el segundo lugar obtenido en el Mayakoba Golf Classic de 2019.

Va al Masters

Tuvieron que pasar 42 años para que otro exponente tricolor obtuviera un triunfo en el PGA TOUR. En 1978, el tijuanense Víctor Regalado obtuvo su segunda victoria en el circuito estadounidense al imponerse en el Ed McMahon-Jaycees Quad Cities Open. Con este título, Carlos Ortiz aseguró su lugar en el Masters Tournament de Augusta National Golf Club en 2021.

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