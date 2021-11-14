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Fútbol

María Fassi y Gaby López mejoran su posición en Florida

Las mexicanas se encontraban en los lugares 15 y 10 respectivamente y ahora se ubican en el puesto 11 y 9 después de tres rondas.

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Escrito por: Azteca Deportes

Tanto María Fassi como Gaby López, salieron bien libradas del “Moving Day” en el Pelican Women’s Championship, torneo de la LPGA que se lleva a cabo este fin de semana en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida.

Las dos golfistas mexicanas lograron mejorar su posición, con respecto a la que tenían el viernes. Con un recorrido que tuvo cuatro birdies y dos bogeys, María Fassi firmó una tarjeta de dos golpes bajo par y llegó a un acumulado de -10, para colocarse en el noveno sitio.

Apenas un escalón abajo se instaló la abanderada de la delegación mexicana en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Gaby López, quien este sábado también culminó con dos golpes bajo par, luego de cinco birdies y tres bogeys. Por el momento, Gaby cuenta con una suma de –9.

La distancia con las líderes

Fassi y López se encuentran a seis y siete golpes de distancia de las líderes estadounidenses, Nelly Korda y Lexi Thompson, quienes cuentan con un total de -16.

El horario de salida de María para mañana está programado a las 9:40 AM, mientras que el de Gaby será 10 minutos antes.

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