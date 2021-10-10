María Fassi va por otro top-5 en la LPGA

María Fassi no se conforma con el quinto lugar obtenido hace unos días en el ShopRite LPGA Classic y este fin de semana está haciendo méritos para tener otro buen resultado en el Cognizant Founders Cup que se lleva a cabo en West Caldwell, Nueva Jersey.

Este sábado, la mexicana logró terminar con 69 golpes (-2) para un total de 206 (-7) y por el momento se encuentra empatada con otras cuatro golfistas en el sexto puesto. Sus seis birdies compensaron el daño que causaron dos bogeys y un doble bogey en tres de los últimos cinco hoyos.

La hidalguense saldrá alrededor de las 8:30 AM de este domingo para buscar asegurar otro top – 5.

Al igual que María, la también representante nacional, Gaby López escaló posiciones, ubicándose en el peldaño 29 junto con otras cinco golfistas. Con tres birdies y un bogey, Gaby también acabó con un total de 69 golpes (-2) y cuenta con un acumulado de 210 (-3).

La surcoreana Jin Young Ko se ubica como líder solitaria con 13 golpes bajo par. Un escalón por debajo están empatadas la también surcoreana So Yeon Ryu, Yuka Saso de Filipinas y las estadounidenses Elizabeth Szokol y Lindsey Weaver.

Shriners Children's Open

Mientras tanto en el Shriners Children’s Open, el mexicano Carlos Ortiz no tuvo el mejor día. Luego de haber terminado la tercera ronda del torneo con 72 impactos (+1) el jalisciense cayó 24 puestos para instalarse en el lugar 54 del tablero con un acumulado de 207 (-6).

Cabe destacar que el también mexicano, Abraham Ancer no pudo pasar el corte (-5) el día de ayer. Ancer finalizó su participación con 144 golpes, es decir dos arriba del par.

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Por el momento, el estadounidense Adam Schenk marcha como líder con 18 golpes bajo bar, le siguen sus compatriotas Matthew Wolff (-17) en el segundo lugar y Andrew Putnam, Sam Burns y Chad Ramey (-16) empatados en el tercer puesto.

Hasta ahora, el colombiano Camilo Villegas es el latinoamericano mejor ubicado al encontrarse en la posición 15 con un total de 202 (-11), el chileno Mito Pereira está en el puesto 41 con 205 (-8).

