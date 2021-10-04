María Fassi con hambre de más éxitos

Después de tener un bogey en el hoyo 2, durante la tercera y última ronda del ShopRite LPGA Classic que se llevó a cabo el fin de semana en el Club de Golf Seaview en Galloway, Nueva Jersey, María Fassi se recuperó con creces y consiguió un eagle y seis birdies, tres de ellos de forma consecutiva.

De esta manera, Fassi firmó una tarjeta de 64 golpes (-7) para un acumulado de 201 (-12), lo que le permitió terminar en la quinta posición del tablero por primera vez en la temporada.

Al respecto, la golfista mexicana reconoció su satisfacción, pero a la vez se mostró con ganas de más.

“He trabajado muy duro los últimos ocho, nueve meses y es bueno ver que lo que hemos estado haciendo está redituando. Digo, claro que hoy fue una ronda increíble, pero como siempre hay espacio para mejorar. Hay un par de cosas que pienso debería haber hecho diferente, incluso hoy. Eso es lo mejor de este juego, que no importa lo bien que juegues, siempre puedes ser mejor. Eso es lo que me hace regresar”, comentó luego de su participación.

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Lo que viene para María Fassi

La hidalguense reaparecerá esta semana para jugar el Cognizant Founders Cup en West Caldwell, Nueva Jersey.

“Estoy emocionada de ver cómo va la siguiente semana. Sé que es el final del año, pero estoy emocionada de terminar con una buena nota, especialmente cuando lo necesito”, señaló Fassi, quien lucha por mantener su estatus en el tour de la LPGA.

“Sé que si juego un buen golf y solo me enfoco en eso, todo lo demás se va a arreglar solo. He estado haciendo eso las últimas dos semanas y ha dado frutos, así que mantendré ese estado mental. Por su puesto que hay un poco de alivio después de una semana como esta para saber que soy mejor de lo que las estadísticas dicen que soy. Todavía tengo una semana más y ojalá Tampa en unas pocas semanas. Hay mucho trabajo que hacer y estoy emocionada de volver a salir, ser mejor e intentarlo de nuevo el siguiente jueves”, agregó María, quien con este resultado subió a la posición 89 de la Race To CME Globe Season. De mantenerse en ese puesto, conservaría su estatus para la próxima temporada.

