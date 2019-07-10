Dibildox y Brictson al US Amateur

CIUDAD DE MÉXICO.- El Club Campestre de la Ciudad de México, fue la sede de la calificación para el 119º US Amateur Championship la cual contó con la participación de 51 jugadores en su mayoría mexicanos.

El selectivo constó de dos rondas de 18 hoyos, en el cual se impuso con marcador de 136 golpes, ocho bajo par José Dibildox del Club Campestre de Saltillo, mientras que el segundo lugar con un acumulado de 139, cinco menos, correspondió a Andrés Brictson del Yucatán Country Club.

Los alternantes quienes fueron definidos por desempate fueron: Diego Muñoz de Cote del club anfitrión y Eduardo González del Club Campestre de Puebla. El 119º US Amateur Championship, se llevará a cabo del 11 al 18 de agosto en el Pinehurst Resort & Country Club en Carolina del Norte.