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Fútbol

Mexicanos en el ranking

El tamaulipeco Abraham Ancer descendió esta semana un lugar en el ranking mundial, sin embargo sigue dentro de los mejores 60 del orbe

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CROMWELL, CONNECTICUT - JUNE 21: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the ninth tee during the second round of the Travelers Championship at TPC River Highlands on June 21, 2019 in Cromwell, Connecticut. (Photo by Tim Bradbury/Getty Images)|Tim Bradbury/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Inicia el mes de julio y Abraham Ancer se mantiene como el mejor exponente nacional dentro del Official World Golf Ranking (OWGR). A pesar de no haber tenido actividad la semana anterior en el PGA TOUR, el tamaulipeco se mantuvo dentro de los mejores 60 del orbe.

Ancer descendió una posición con respecto a la semana anterior, por lo que actualmente ocupa el peldaño 59 en el escalafón mundial con un promedio de puntos de 2.1643, mientras que el tapatío Carlos Ortiz, quien pasó el corte en el Rocket Morgage Classic en Michigan, se colocó en el casillero 288.

Por su parte el veracruzano Roberto Díaz, top ten en el Travelers Championship, no pasó el corte en Detroit y descendió nueve lugares por lo que se ubica en el sitio 423 con un promedio de unidades de 0.4041, 39 posiciones por encima del guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez (462).

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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