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Fútbol

Top 20 para López

Gaby López finalizó empatada en el sitio 19 en el Volunteers of America LPGA Texas Classic

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THE COLONY, TX - MAY 06: Gaby Lopez of Mexico talks with her caddie at the 13th tee the continuation of the second round of the 2018 Volunteers of America LPGA Texas Classic at Old American Golf Club on May 6, 2018 in The Colony, Texas. (Photograph by Darren Carroll/Getty Images)|Darren Carroll/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.\- En un torneo pasado por agua y recortado a 36 hoyos, la capitalina Gaby López integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano \(IGPM\), compartió el sitio 19 del Volunteers of America LPGA Texas Classic.

López de 24 años de edad, quien compartió la primera posición después de finalizar la primera ronda con 68 golpes, firmó hoy una segunda tarjeta de 70, para un total de 138 impactos, cuatro bajo par, dentro del torneo del LPGA Tour que se llevó a cabo en el Old American Golf Club en The Colony, Texas.

Este fue el octavo torneo para López en lo que va de la actual temporada dentro del circuito femenil estadounidense, por lo que dejó en claro que viene en ascenso.

Con un acumulado de 131, 11 menos, la triunfadora en Texas fue la coreana Sung Hyun Park, mientras que la segunda posición correspondió a la estadounidense Lindy Duncan con 132 strokes, diez menos,

En actividad correspondiente al Symetra Tour, las mexicanas Regina Plasencia \(quien llegó a ocupar el segundo sitio\) y Alejandra Llaneza, concluyeron en las posiciones 47 y 51 respectivamente de IOA Invitational, justa que repartió una bolsa de 150 mil dólares y que tuvo como escenario el Atlanta National Golf Club de Milton, Georgia.

Las también mexicanas Ana Menéndez y Margarita Ramos, no pasaron el corte. La campeona de la competencia, fue la estadounidense Elizabeth Szokol con marcardor de 212 golpes, cuatro bajo par, uno de ventaja con respecto a la tailandesa Pajaree Anannarukarn.

La semana próxima, el Symetra Tour tiene actividad en la localidad de Greenwood Carolina del Sur, con el Self Regional Healthcare Foundation Women’s Health Classic, torneo que cuenta con la segunda bolsa más grande del año en la gira de ascenso del LPGA Tour con un total de 200 mil dólares.

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