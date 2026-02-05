Bahía vs Fluminense: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Brasileirao 2026?

Las acciones en el Brasileirao en la Jornada 2 de la temporada 2026, continúan este jueves con el partido entre el Bahía y el Fluminense, escuadras que siguen en la búsqueda de su mejor funcionamiento cuando la campaña es aún prematura, pero con grandes pinceladas y futbolistas de renombre en los clubes.

Este encuentro es cerrado por el sitio en el que están los equipos, que puede no significar mucho pues solamente tienen un partido a cuestas, pero una victoria los separará del resto en estos primeros duelos.

Lo que tienes que saber del partido Bahía vs Fluminense

Partido: Bahía vs Fluminense

Hora: 4:00 PM

Transmisión: Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com y app

Estadio: Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

El equipo del Bahía, llega al partido ubicado en el octavo sitio con tres puntos, en tanto que el Fluminense esta colocado en el séptimo escalafón con los mismos puntos en la competencia.

Bahía tiene como hombres de peligro, al central Santiago Ramos que está valuado 11 millones de euros, Jean Lucas o Erick Puga, ambos por encima de los 11 MDE.

El Flu por su parte, tienen a John Kennedy procedente de Pachuca, a Luciano Acosta quien estuvo en México en Atlas y el talentoso Ganso que a sus 36 años sigue teniendo magia.

Así marcha el Brasileirao en la Jornada 2

Con varios partidos aún por suceder, el Red Bull Bragantino es el líder del torneo Brasileirao con seis puntos, seguido del Palmeiras que tiene cuatro puntos.

El Mirasol y São Paulo ocupan el tercer y cuarto puesto de la tabla en tanto que el Botafogo por diferencia de goles el quinto puesto con tres unidades.

También con tres puntos está el Chapecoense, el Gremio, Fluminense, Bahía, Paranaense y Vitoria.

De sotaneros y en zona de peligro, están ubicados equipos de mucha tradición como lo son Corinthians, Vasco Da Gama, Coritiba y Cruzeiro.