¿Qué necesita tu equipo para calificar a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX? Estas son las combinaciones

Se terminó la Jornada 10 del Apertura 2025 y la Liga BBVA MX entra en su recta final de la fase regular. Quedan 7 jornadas por disputar, equivalentes a 21 puntos en juego, y cada tropiezo o victoria puede reordenar drásticamente la tabla general. En este torneo, los primeros 6 equipos asegurarán su pase directo a los Cuartos de Final, mientras que del 7 al 10 lugar deberán jugarse la vida en el Play-In, un formato de repechaje que ha agregado suspenso a la fiesta grande del futbol mexicano.

Te puede interesar: Pumas da a conocer los precios de boletos para la visita de Chivas al Olímpico Universitario

Para contextualizar las aspiraciones de cada club, es clave revisar el histórico reciente. En los últimos 4 torneos (Apertura y Clausura de 2023 y 2024), el umbral mínimo para colarse en el 10 puesto y disputar el Play-In ha sido de 22 puntos en promedio. Por su parte, para amarrar el 6 lugar y evitar el repechaje, se han requerido alrededor de 27 unidades. Aquí va un desglose detallado de lo que necesita cada escuadra en los duelos restantes para soñar con la fase final.

Resumen del partido: Tigres 2-0 Atlas | Jornada 10 | Apertura 2025

Cruz Azul y Toluca, los mejores ubicados

En la cima, Cruz Azul (24 pts) goza de una posición privilegiada: ya supera el promedio para el Play-In y solo requeriría 3 más para calificar directo. Justo detrás, Toluca (22 pts) y Monterrey (22 pts) también están cómodos; ambos pueden entrar al repechaje sin sumar, pero precisan 5 puntos para el boleto directo. El América (21 pts) necesita apenas 1 punto para el Play-In y 6 para los cuartos. Tigres (19 pts) y Tijuana (16 pts), que cierran la zona directa, enfrentan retos mayores: los felinos requieren 3 para el repechaje y 8 para clasificar sin riesgos, mientras que los Xolos requieren 6 y 11, respectivamente.

El repechaje, la batalla más peleada

La batalla por el Play-In promete emociones. Juárez (15 pts), que saltó al séptimo puesto con un triunfo clave, solo necesita 7 puntos para entrar a repechaje y 12 para soñar con el directo. Pachuca (14 pts) y Pumas (13 pts) deben sumar 8 y 9 para el repechaje, o 13 y 14 para escalar. León (12 pts), precisa 10 para mantenerse en el Play-In y 15 para el salto directo. Fuera de estos, Chivas (11 pts) acecha de cerca: 11 puntos los meterían en la pelea, aunque 16 serían ideales para evitar el play-in. Atlético San Luis y Santos (ambos 10 pts) comparten el drama, requiriendo 12 para el repechaje y 17 para cuartos.

La parte baja de la tabla tiene un escenario oscuro. Necaxa (9 pts) requeriría 13 para entrar al Play-In; Mazatlán y Querétaro (8 pts cada uno) necesitan 14, 66% de los puntos restantes. Atlas (7 pts) requiere 15. Finalmente, Puebla (5 pts), sotanero, enfrenta una pesadilla: 17 puntos para el Play-In, pero matemáticamente no alcanza el promedio histórico para clasificar directo, dejando su destino en manos de milagros y tropiezos ajenos.

Te puede interesar: Rodrigo Aguirre muestra su inflamado ojo, un día después del terrible choque en pleno partido