Estas son las BAJAS de Cruz Azul para enfrentar al Atlas; ¿quién será su delantero titular?

Estamos a poco más de 24 horas para que se lleve a cabo la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 entre La Máquina del Cruz Azul y los Rojinegros del Atlas, una llave que, a priori, luce como la más dispareja luego de lo que ocurrió el fin de semana pasado en el Estadio Jalisco.

cruz azul

Cruz Azul llega a este partido luego de obtener el triunfo como visitante por 3-2 ante el cuadro tapatío, mismo que no pudo aprovechar su condición de local. Ante ello, el cuadro dirigido por Joel Huiqui ya afila sus armas considerando que contará con algunas bajas importantes en su esquema.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para el duelo frente al Atlas?

Los primeros dos elementos que están totalmente descartados para la vuelta de los cuartos de final frente al Atlas son Nicolás Ibáñez y Erik Lira. El primero de estos debido a una lesión que lo mantendrá fuera el resto del torneo, mientras que el segundo deriva de su llamado a la Selección.

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Además, Cruz Azul tampoco podrá contar con Jesús Orozco Chiquete, quien si bien ya forma parte de los entrenamientos el club no desea arriesgarlo para esta fase considerando que el duelo frente al Atlas es notablemente físico no solo en juego aéreo, sino a ras del campo.

Finalmente, una disyuntiva dentro de la institución es la aparición del Toro Fernández, quien no estuvo presente en la ida debido a una lesión y que, hasta el momento, se desconoce si se podrá recuperar a tiempo, por lo que, de no hacerlo, el titular sería Christian Eberé.

¿Chiquete Orozco y el Toro Fernández podrían reaparecer en una hipotética semifinal?

Si Cruz Azul logra su cometido y accede a la siguiente ronda del Clausura 2026, no se descarta que tanto el defensor mexicano como el delantero uruguayo estén presentes en el esquema de Joel Huiqui, aunque esto dependerá de la evolución que tengan en los entrenamientos.