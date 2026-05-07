El AMBICIOSO PLAN del Club América para que Sebastián Cáceres juegue ante Pumas

El fin de semana pasado el Estadio Banorte presenció el entretenido empate a tres goles entre el Club América y los Pumas de la UNAM, en duelo correspondiente a los cuartos de final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que la vuelta está próxima a llevarse a cabo.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

En este primer compromiso, el Club América vivió la baja de dos elementos siendo estos Cristian Borja y Sebastián Cáceres. El lateral colombiano está prácticamente destacado para el resto de la Liguilla, aunque el central uruguayo aún tiene algunas posibilidades de ver acción ante los del Pedregal.

¿Cuál es el plan para que Sebastián Cáceres juegue en el América vs Pumas?

Para poner un poco de contexto, vale decir que Sebastián Cáceres sufrió un doloroso golpe que lo obligó a salir del campo en los minutos finales; de hecho existen imágenes en donde se aprecia el rostro del uruguayo visiblemente afectado por lo que ocurrió en el campo.

Te puede interesar: La misión casi imposible que tiene Chivas para enfrentar a Tigres

Te puede interesar: ¿Qué bajas tendrá América para enfrentar a Pumas?

En un principio, se pensaba que esta situación sería suficiente para descartarlo por completo del partido entre América y Pumas; sin embargo, el reportero Víctor Díaz establece que la presencia de Sebastián Cáceres podría completarse si es que logra entrenar al parejo de sus compañeros durante el resto de la semana.

Si su evolución física es la óptima, luce probable que Sebastián Cáceres pueda tener minutos en el campo en beneficio del América; sin embargo, en caso de no lograr su recuperación el técnico André Jardine tendrá que confiar en Miguel Vázquez, así como en Ramón Juárez, para sustituirlo.

¿Cuáles son los números de Sebastián Cáceres en el América?

Sebastián Cáceres llegó al América proveniente del Liverpool de Uruguay en enero del 2020, por lo que ya suma más de seis años en la institución azulcrema. Con el club capitalino, el seleccionado charrúa acumula cuatro anotaciones y dos pases a gol en 204 juegos disputados.