Las bajas sensibles que tendría Tigres para enfrentar al Puebla

El conjunto de la UANL regresa a la actividad en la LIGA BBVA MX sin recuperar a varios de los jugadores que están lesionados, por lo que espera algunos cambios en la alineación.

Son al menos tres bajas sensibles las que tendrían los Tigres para enfrentar al Puebla este viernes, con el duelo con el que arranca la cuarta jornada del Apertura 2025, después de la pausa que hubo por la Leagues Cup.

Tigres vs Puebla EN VIVO, Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Pizarro rearma el equipo debio a ausencias claves

El técnico Guido Pizarro trabajó este jueves para afinar los últimos detalles para el partido contra la “Franja”, sin la presencia del delantero Nicolás Ibáñez, quien se lesionó durante el encuentro que tuvieron ante el Houston Dynamo el pasado 29 de junio.

El “Tanque” se sometió a estudios esta semana para conocer los tiempos de recuperación, debido a que se le detectó un edema en el muslo derecho, así que su participación se mantiene en duda.

Además de Ibáñez, los otros futbolistas que estarán descartados para los “Felinos” son Uriel Antuna y Jesús Angulo, quienes se encuentran en procesos de rehabilitación, respectivamente.

El “Brujo” se está recuperando de un esguince de rodilla que le impidió jugar en la Leagues Cup, mientras su último juego fue en la fecha dos contra el FC Juárez; en el caso del “Stitch” fue intervenido quirúrgicamente en mayo por una lesión de menisco lateral.

Buscan seguir con paso perfecto

Los Tigres buscarán seguir con el paso perfecto que han tenido en la LIGA BBVA MX, en donde derrotaron a los Bravos de Juárez y al Toluca, en sus primeros dos compromisos para llegar a 6 puntos en la tabla general. Cabe recordar que su duelo de la fecha uno contra las Chivas se reprogramó hasta septiembre.

Mientras que en la Leagues Cup, el conjunto regiomontano registró dos victorias ante el Houston Dynamo y San Diego FC, pero sufrieron una derrota contra Los Ángeles FC.

Por su parte, la “Franja” intentará sumar su segundo triunfo en liga, después de dejar buenas sensaciones en la competición contra los equipos de la Major League Soccer (MLS), en la que ganó dos de sus partidos y perdió el otro.

