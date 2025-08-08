Tiene 23 años, vale 600.000 y es la esperanza más grande de Querétaro para ganarle al América

Eduardo Armenta es el mejor jugador del Querétaro a sus 23 años, pues según la plataforma Sofascore, tiene una puntuación de 7 sobre 10. El joven futbolista que tiene un valor en el mercado de 600 mil euros (casi 13 millones de pesos) es la esperanza más grande de los Gallos Blancos en el duelo que sostendrán con el América en la jornada 4 del Apertura 2025. Conoce al posible refuerzo bomba que puede llegar a la Liga BBVA MX.

Querétaro es actualmente uno de los peores equipos de la Liga BBVA MX, ya que se encuentra hasta el fondo de la tabla del Apertura 2025 con 0 puntos, luego de perder los primeros 3 partidos. Mismo hecho se replicó en la Leagues Cup 2025, torneo que culminaron sin ninguna victoria. Por ello, el entrenador Benjamín Mora y el equipo tiene el deseo de que Armenta salga enchufado al partido y les de el triunfo. Así jugará Puebla y Tigres en el Viernes Botanero .

Gallos Blancos Eduardo Armenta llegó al Querétaro en el Clausura 2025 y es la esperanza del club en el partido ante América

Eduardo espera debutar en el Apertura 2025 frente al América, ya que hasta el momento no suma ningún minuto en este torneo. No obstante, disputó 2 encuentros de la Leagues Cup, justa en la que sumó 180 minutos; es decir, fue titular y jugó los 90 minutos de ambos duelos.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Eduardo Armenta, la esperanza más grande del Querétaro?

Eduardo Armenta es oriundo de Culiacán, Sinaloa, donde comenzó su carrea futbolística con Dorados, equipo de la Liga de Expansión MX. Su formación la continuó en Xolos de Tijuana, club al que perteneció hasta principios de 2025, cuando fue cedido al Querétaro.

De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el jugador de Gallos Blancos suma 10 goles en todas las categorías de los equipos a los que ha pertenecido. Además, el mediocampista formó parte de la Selección Mexicana Sub-13 que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

¿Cuándo es el partido entre Querétaro y América?

Querétaro visitará al América en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 9 de agosto a las 7 de la tarde (hora centro de México), duelo correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Los Gallos Blancos buscarán dar la campanada y sumar su primera victoria, mientras que las Águilas querrán ganar ante su afición después del fracaso de la Leagues Cup 2025.