Partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

La Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 se pone en marcha. Luego de la Primera Etapa en la Leagues Cup 2025, certamen que mide a los equipos de la Liga BBVA MX frente a las escuadras de la Major League Soccer, regresa la actividad en la competencia local.

Vuelve el tradicional Viernes Botanero. Este 8 de agosto, Tigres recibe a Puebla en la cancha del Estadio Universitario, compromiso que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 20:50 horas, tiempo de la CDMX.

El equipo de Nuevo León y el conjunto de ‘La Franja’ encaran el partido tras haber conseguido su pase a los Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025. En el Apertura 2025, Tigres llega a la Fecha 4 luego de vencer a Toluca, mientras que Puebla viene de derrotar a Santos Laguna.

Para el sábado 9 de agosto, las emociones continúan en la Jornada 4. Mazatlán se mide a Tijuana en el Estadio El Encanto en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX. El compromiso los vas a poder ver en vivo por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025

Viernes 8 de agosto:



Tigres vs Puebla - 21:00 Hrs.

Sábado 9 de agosto:

América vs Querétaro - 19:00 Hrs.

Mazatlán vs Tijuana - 21:00 Hrs.

Atlas vs Pachuca - 21:05 Hrs.

Domingo 10 de agosto:

Pumas vs Necaxa - 18:00 Hrs.

Santos vs Chivas - 20:05 Hrs.

Lunes 11 de agosto:

León vs Monterrey - 19:00 Hrs.

Juárez vs Toluca - 21:00 Hrs.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul - 21:05 Hrs.

