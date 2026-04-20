Barbie confirma nuevo VIDEOJUEGO para la Nintendo Switch 2; ¿cuándo sale y cuánto costará?

Se trata de una de las muñecas más importantes y trascendentes que ha habido en la historia de este mercado, por lo que ahora se dice lista para conquistar otro que poco a poco ha ganado mucho terreno. Ante ello, es preciso hablar respecto al nuevo videojuego de Barbie.

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En los últimos días ha surgido una noticia en torno a la posibilidad de que Barbie tenga su propio videojuego, mismo que llegaría directamente a la Nintendo Switch 2. Ante tal situación, no está de más conocer de qué trataría este, cuándo sería lanzado y cuál podría ser su posible costo.

¿De qué trataría Barbie, posible nuevo videojuego para la Nintendo Switch 2?

De acuerdo con información del portal PikPok, Mattel tendría en mente la creación de un nuevo videojuego, mismo que tendría como nombre Barbie: Horse Ride & Rescue y que, evidentemente, tendría como protagonista a la muñeca, la cual volvería con todo al mercado físico y digital.

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Barbie: Horse Ride & Rescue heading to Switch 2 in 2027 https://t.co/MPhyF5t1WW pic.twitter.com/Y1RDm0qpTk — GoNintendoTweet (@GoNintendoTweet) April 14, 2026

Se trata de una aventura que estará centrada principalmente en la exploración y la equitación a través de la famosa muñeca. Además, se sabe que los jugadores podrán crear su propio personaje, el cual tendrá la oportunidad de acompañar a Barbie a lo largo de sus aventuras.

En esencia, este videojuego buscará darle importancia al cuidado y el rescate de los caballos, por lo que estos se podrán divertir mediante retos de moda, carrera y, por supuesto, la personalización que cada jugador le brinde a su mascota, esto a fin de generar un vínculo más grande con estos animales.

¿Cuándo saldrá para la Nintendo Switch 2 y cuánto costará?

El portal Nintenderos menciona que el nuevo juego de Barbie llegará para la Nintendo Switch 2 (sin especificar si lo hará en otras consolas) para el siguiente año; es decir, el 2027. Hasta ahora se desconoce el precio que tendría, aunque el mismo podría tener un costo promedio de 50 a 70 dólares.