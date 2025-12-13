Barcelona despedirá el año como líder absoluto de LaLiga

El equipo del Barcelona terminará este 2025 en la cima del campeonato de LaLiga luego de imponerse 2-0 ante Osasuna en el Camp Nou en partido correspondiente a la Jornada 16 de LaLiga con doblete de Raphinha.

Con este resultado, Barcelona llega a 43 puntos, lo que le asegura terminar el año como líder absoluto del campeonato español, con una ventaja de 7 Real Madrid, que aún tiene dos partidos pendientes.

El partido fue dominado por el conjunto dirigido por Hansi Flick, que mostró paciencia y control en el mediocampo, esperando el momento justo para romper la resistencia navarra. Luego de un primer tiempo sin goles, la segunda parte ofreció las emociones que la afición culé esperaba.

¿Cómo fueron los goles de Raphinha?

El marcador se abrió a los 70 minutos, cuando Pedri filtró un pase preciso hacia Raphinha. El brasileño, desde el borde del área, sacó un disparo potente y colocado que se incrustó en la esquina inferior derecha de la portería rival. Fue un tremendo gol que desató la euforia en el estadio y puso el 1-0 en el marcador.

La sentencia llegó en el minuto 86. Koundé fue protagonista al enviar un centro al área que, tras un desvío defensivo, quedó a merced de Raphinha. El atacante no perdonó y con un remate ajustado al poste izquierdo firmó su doblete y el 2-0 definitivo. Aunque los jugadores protestaban un fuera de lugar, el árbitro lo dio por bueno.

Con esta victoria, Barcelona no solo reafirma su condición de líder, sino que también envía un mensaje claro a sus perseguidores: el equipo está sólido y con ambición de ganar de nuevo el título de LaLiga. La dupla Pedri–Raphinha fue la gran figura de la tarde, mostrando química y efectividad en los momentos clave.

¿Cuáles son los siguientes partidos del Barcelona?

Barcelona terminarán el año visitando al Villarreal el próximo 21 de diciembre, previo tendrá un duelo correspondiente a la Copa del Rey ante el conjunto del Guadalajara el martes 16.

Por us parte Raphinha llega a 6 goles en su cuenta en esta temporada de LaLiga española.

