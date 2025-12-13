ÚLTIMA HORA: Pumas confirma fichaje de destacado delantero del Flamengo

Está a punto de concretarse el fichaje del jugador brasileño Juninho para el conjunto de Pumas de la UNAM rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Se trata de un delantero que milita actualmente en el Flamengo y que está participando en la Copa Intercontinental 2025 en Qatar.

¿De cuánto es la oferta de Pumas por Juninho?

La oferta rondaría los 5 millones de dólares, cifra que refleja la apuesta del club por reforzar su ataque con un jugador de proyección internacional. Según información del periodista César Luis Merlo y diversos medios deportivos, ya tendría un acuerdo económico con el club universitario.

El único paso pendiente para oficializar la transferencia es la confirmación del Flamengo. Una vez que el conjunto carioca concluya su participación en dicho torneo internacional, Juninho estaría listo para emprender viaje a México y sumarse al conjunto felino. La expectativa es que el anuncio se dé en las próximas semanas, lo que convertiría al atacante en uno de los movimientos más destacados del mercado invernal.

Juninho, de perfil ofensivo y con capacidad para jugar tanto como centro delantero o extremo, ha llamado la atención por su velocidad, potencia física y olfato goleador. En Flamengo se consolidó como una de las promesas emergentes del futbol brasileño, y su llegada a la Liga MX representaría un salto importante en su carrera, además de un atractivo para la afición universitaria, que busca volver a ver a su equipo competir en los primeros planos.

El delantero brasileño, de 29 años y que tiene un año con el conjunto del Flamengo, llegó procedente del Qarabag de Azerbaiyán, luego de que el club carioca se impusiera al Sevilla en la puja por su fichaje. En enero, el conjunto español también mostró interés en contratarlo, pero finalmente fue el ‘Fla’ quien concretó la operación por una cifra cercana a los cinco millones de euros, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

¿Cuántos goles ha anotado Juninho con el Flamengo?

Sin embargo, la aventura de Juninho en Brasil no ha resultado tan exitosa como se esperaba. El atacante nunca ha logrado consolidarse como titular y terminó desempeñando un rol secundario dentro del plantel. En total, ha vestido la camiseta rojinegra en 32 encuentros oficiales, aunque únicamente en siete ocasiones arrancó desde el inicio.

Su aporte ofensivo ha sido limitado: apenas cuatro goles y ninguna asistencia durante su etapa en el club. Estos números reflejan las dificultades que enfrentó para ganar continuidad y convertirse en una pieza clave dentro del esquema de Flamengo.

