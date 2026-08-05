Barcelona buscaba este FICHAJE BOMBA, pero la Premier League se lo impediría

El FC Barcelona ha sido uno de los equipos que mejor se han movido en este mercado de fichajes rumbo a la próxima temporada en Europa, esto a través de contrataciones que hacen de su ofensiva una de las mejores tanto en el cuadro titular como en los jugadores de banca.

Un Barcelona alérgico al gol

Desafortunadamente, no todas son buenas noticias para el cuadro blaugrana, quien cuando estaba cerca de completar uno de los fichajes bomba de la campaña finalmente tendrá que desistir del mismo después de las exigencias de un club que juega en la Premier League.

¿Por qué el Barcelona no podrá fichar a este jugador de la Premier League?

Fue hace unos días cuando se destapó el interés del Barcelona por hacerse con los servicios de Eli Kroupi, delantero francés que tiene 20 años de edad y que fue uno de los elementos más importantes del Bournemouth, equipo de media tabla que disputa la English Premier League.

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El Barcelona, incluso, estaba dispuesto a pagar una generosa cantidad de dinero por el juvenil atacante; sin embargo, el portal Fichajes.net establece que el Bournemouth no tiene intenciones de venderlo, pues considera que, con solo una temporada en el club, tiene mucho por aprender y mejorar.

Cabe mencionar que, en la última temporada, Eli Kroupi sorprendió a todos con 13 goles en 33 duelos disputados; sin embargo, el hecho de tener contrato vigente hasta el 30 de junio del 2030 impide al Barcelona acercarse con fuerza a la entidad inglesa, misma que espera mantener a su jugador, al menos, un año más.

¿Qué jugadores se le han escapado al Barcelona en este mercado de fichajes?

Si bien el Barcelona ha fichado a elementos realmente interesantes de tres cuartos del campo en adelante, vale decir que Eli no es el único jugador que se le “ha escapado” a la entidad blaugrana, pues vale mencionar el rechazo que el club recibió por parte del Atlético de Madrid por Julián Álvarez.