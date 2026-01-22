Barcelona pierde a una de sus figuras después de la remontada en la Champions League

La victoria del FC Barcelona por 4-2 ante el Slavia de Praga en la UEFA Champions League dejó un sabor agridulce para el conjunto azulgrana debido a la lesión de Pedri González, una de sus piezas clave en el centro del campo. El mediocampista español tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad tras sentir molestias musculares, encendiendo de inmediato las alarmas tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

El incidente se produjo alrededor del minuto 60 del encuentro, cuando Pedri intentó disputar un balón en la zona media y se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho. Tras ser atendido por los servicios médicos, el futbolista no pudo continuar y fue sustituido, saliendo del campo visiblemente afectado. Posteriormente, el club confirmó que el jugador sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales, pendiente de evolución según los resultados de las pruebas médicas realizadas en Barcelona.

Diversos medios especializados, así como fuentes cercanas al club, coinciden en que el tiempo estimado de baja podría oscilar entre tres y cuatro semanas, dependiendo de la gravedad exacta de la rotura. Este escenario supondría una ausencia sensible para el equipo dirigido por Hansi Flick, especialmente en un tramo decisivo de la temporada donde el calendario se presenta cargado de compromisos importantes.

De confirmarse esos plazos, Pedri se perdería, como mínimo, el último partido de la fase de grupos de la Champions League, un encuentro clave para definir el futuro del Barcelona en la competición europea. Además, su recuperación le impediría estar disponible para varios partidos de LaLiga, en los que el conjunto culé se juega puntos fundamentales en la lucha por los primeros puestos. Tampoco se descarta que quede fuera de algunos compromisos de la Copa del Rey, dependiendo de cómo avance su rehabilitación.

