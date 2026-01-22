ÚLTIMA HORA: Atlético de Madrid FIRMA a jugador MEXICANO de la Liga BBVA MX

El Atlético de Madrid ha volteado a ver jovenes promesas en el futbol mexicano. Con 16 años de edad, un delantero se encuentra en la mira del equipo de LaLiga.

El jugador que firmaría con el Atleti

Diversos reportes aseguran que Emiliano Muñoz ha firmado con el cuadro ‘Colchonero’. El atacante militaba en la Liga BBVA MX con el Atlético de San Luis, escuadra con la que tiene un registro de 25 goles en 47 partidos jugados disputando sus partidos en las categorías inferiores del cuadro Potosino.

A falta de un comunicado oficial por parte del Atlético de Madrid para anunciar a su nuevo jugador de categorías juveniles, el delantero se suma a la legión mexicana en Europa siendo uno de los talentos más prometedores junto al buen presente que vive Gilberto Mora en los Xolos.

Actualmente, el jugador de Tijuana fue baja de la concentración de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia, pues el futbolista de 17 años de edad tuvo molestias musculares, motivo por el que tuvo que abandonar al cuadro nacional este mes de enero rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Selección Mexicana se mide a Panamá este jueves 22 de enero y posteriormente, visita a La Verde el domingo 25 en duelos amistosos, ambos compromisos los vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

