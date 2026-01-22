Guillermo Ochoa mantiene su arco en cero y avanza a Cuartos en Europa con el AEL Limassol

Guillermo “Memo” Ochoa tuvo actividad en Europa, en uno de los partidos más relevantes de la temporada para el AEL Limassol FC, al disputar el Derbi de Limassol frente al Aris Limassol, encuentro correspondiente a la Copa de Chipre.

El guardameta mexicano fue titular y disputó los 90 minutos en el duelo de eliminación directa, donde el AEL se impuso 1-0 gracias a un gol de penal anotado por Sérgio Conceicao al minuto 90+6’. Con ello, el equipo avanzó a los Cuartos de Final del torneo.

Ochoa mantuvo su portería imbatida por segundo partido consecutivo, en encuentros de alta exigencia, al tratarse de un clásico y un compromiso decisivo dentro de las aspiraciones de su equipo en el año deportivo.

En su Liga local, el AEL Limassol atraviesa un momento determinante en la Liga de Chipre. Tras 18 jornadas de la temporada 2025-2026, el equipo se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y siete derrotas.

Esta posición resulta clave debido al formato del campeonato chipriota, que divide la liga en dos grupos al finalizar la fase regular. El AEL se encuentra fuera del Top 6, zona que disputa el título y los puestos europeos, se mantiene a cinco puntos de distancia del sexto lugar, ocupado actualmente por el APOEL.

En conferencia de prensa previa al partido ante Panamá, realizada en tierras panameñas, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se refirió a la competencia en la portería nacional, uno de los temas recurrentes en cada proceso mundialista.

“El puesto de portero es el más específico, es muy difícil evaluar un portero por un partido. El portero no me preocupa que juegue o no juegue. Hemos probado a siete porteros distintos, es cierto, Luis Ángel y Tala van un paso por delante. Estamos en la búsqueda de un tercer arquero”, declaró el estratega.Las declaraciones confirman que Luis Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel parten con ventaja en la carrera rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras el cuerpo técnico continúa observando alternativas para completar la tripleta de guardametas.

