Barcelona recibe buenas noticas previo al Clasico Español vs Real Madrid en la Liga Española

El Fc Barcelona recibió una gran noticia previo al clásico español frente al Real Madrid que se jugará el próximo 26 de Octubre en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 10 de la Liga Española, una de sus estrellas estaría de regreso después de estar fuera por lesión.

Se trata del brasileño Raphinha, quien se lesionó en el partido contra el Real Oviedo de la fecha 6 y se perdió los juegos contra la Real Sociedad, PSG y Sevilla, este fin de semana es duda para recibir al Girona, auqnue el cuerpo médico ha informado que podría estar listo para el partido de Champions League el próximo martes contra el Olympiacos.

Las bajas del Fc Barcelona por lesión

Raphinha sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha con un tiempo de recuperación aproximado de un mes, sin embargo, la evolución del futbolista ha sido favorable para poder regresar antes de lo pensado.

La plantilla del técnico alemán Hansi Flick se ha convertido en un hospital en el primer semestre de la temporada con 8 lesiones; Raphinha, Joan García, Marc André Ter Stegen, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

A pesar de las bajas el Barca se encuentra como segundo lugar de la tabla por detrás de los merengues, las bajas de Raphinha, Yamal y Lewandowski representan el ataque titular del equipo, además de García y Ter Stegen, primero y segundo portero del club catalán.

