No solo Gilberto Mora: equipos de Europa ya quieren también a estos cracks mexicanos

La Copa del Mundo Sub-20 fue un parteaguas para varios futbolistas de la Selección Mexicana, pues demostraron internacionalmente su calidad y que están para competir por un puesto en sus respectivos clubes. Gilberto Mora fue el más destacado, pues varios equipos de Europa ya hablaron sobre sus cualidades , pero no solo él interesa, ya que en la lista hay otros 3 jugadores que podrían dar el salto al viejo continente.

1. Obed Vargas

El futbolista del Seattle Sounders, quien opacó a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup 2025 , es pretendido por el Sporting de Lisboa de Portugal, según informó el periodista César Luis Merlo. El mexicoamericano tiene una puerta abierta al viejo continente, pues en diciembre de este año vence su contrato con el conjunto de la MLS y es momento que no lo renueva.

Getty Images Obed Vargas es el crack mexicano que quieren en Europa, además de Gilberto Mora

2. Elías Montiel

El capitán de la Selección Mexicana Sub-20 también llamó la atención de varios clubes europeos, como lo son el Ajax de Países Bajos y el Olympique de Marsella de Francia. Cabe mencionar que hasta el momento solo son rumores, pues todavía no hay una oferta formal por el mediocampista de Pachuca.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Hugo Camberos

El futbolista de las Chivas fue el jugador distinto de México en la justa internacional, pues fue el revulsivo en los partidos importantes y marcó un doblete en los Octavos de Final ante Chile. El extremo derecho sigue en el radar del Club Brujas de Bélgica, que en verano de este año ofreció 6 millones de dólares (110.6 millones de pesos) por él, pero el club rojiblanco rechazó la oferta.

https://x.com/CLMerlo/status/1978523674710876407

Los clubes de Europa que pretenden a Gilberto Mora

Gilberto Mora llamó la atención del Barcelona y Manchester United tras brillar en el Mundial Sub-20, de acuerdo con el insider argentino. El futbolista de Xolos también se encuentra en la mira del Real Madrid, pues así lo confirmó su agente Rafaela Pimenta.

El mediocampista de 17 años tiene la ilusión de algún día jugar con los merengues, pues es su mayor sueño, aunque el club analiza meticulosamente si lanzar una oferta o esperar un poco más, pues pese a su gran talento quieren ver si se “convertirá en un jugador top o solo será un gran jugador”, como reportan desde España.