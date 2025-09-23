Barcelona sufre la baja de una de sus estrellas para enfrentar al PSG en la Champions League

El Barcelona sufrió la baja de Fermín López en la jornada 5 de la Liga Española frente al Getafe, el mediocampista español cayó en el césped por una lesión muscular en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que lo mantendrá fuera de actividad por 3 semanas.

Los partidos que se perderá Fermín López con el Barcelona

Fermín estára ausente las próximas 3 semanas y se perderá los juegos contra el Real Oviedo de visita este jueves en la fecha 6, Real Sociedad, contra el Paris Saint Germain en la Champions League cuando los culés reciban al cuadro parisino en la jornada 2 y contra el Sevilla.

El mediocampista español de 22 años regresaría hasta el 18 de Octubre en la jornada 9 de la Liga Española cuando el Barca reciba al Girona, una baja sensible para el cuadro blaugrana en los próximos partidos.

Con un calendario apretado, el Barcelona se enfrentará a un reto considerable para Flick debido a la falta de varios jugadores fundamentales. La recuperación de Lamine Yamal estará sujeta a su progreso diario, mientras que Frenkie de Jong regresó hace poco después de una incomodidad en los glúteos, jugó como titular frente a Newcastle y Getafe. La fecha de regreso de Gavi aún no se ha determinado, y el club sigue llevando a cabo su fisioterapia y tratamiento.