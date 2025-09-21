deportes
Nota

Mike Tyson admite ganar más dinero a los 50 años en peleas de exhibición que como profesional

La leyenda del boxeo Mike Tyson admitió ganar más dinero en las peleas de exhibición a sus 50 años que en su etapa como profesional

Mike Tyson
Iván Alfie
Box Azteca
El ex campeón mundial en peso completo, Mike Tyson, volverá a subir al ring en una pelea de exhibición contra otra leyenda del boxeo, a sus 59 años “Iron Mike” enfrentará a Floyd Mayweather Jr en el verano del 2026 en una función que promete romper récords de taquilla para un combate no profesional.

“Escucha, gané más dinero en mis 50 que en mis 20. Eso es realmente interesante. Desde esa perspectiva, estoy a punto de cumplir 60 años. El dinero no significa nada. A la gente que amo, puedo cuidarla”, señaló Mike Tyson.

Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr

Mike Tyson consiguió una bolsa de 20 millones de dólares en la pelea frente a Jake Paul en Noviembre del 2024, en donde el famoso youtuber se llevó la victoria, contra Mayweather se espera que supere los 30 millones de dólares en su bolsa, hay que recordar que como profesional ganó cerca de 400 millones de dólare en 56 combates.

“Voy a decir esto. Tengo un hijo de 14 años, y mi hijo dijo: ‘¿Por qué? ¿Por qué lo haces?’ Por un momento, no supe qué decir. Y me sentí triste por un instante. Le dije: ‘Porque soy el mejor que lo ha hecho. Por eso.’ Él no lo entendió, pero le dije: ‘Tengo que hacerlo; es lo único que sé hacer”, agregó Tyson.

Tyson buscará su tercera pelea después del retiro, en 2020 enfrentó a Roy Jones Jr, después de declararse en bancarrota en 2003 parece volver a vivir su vida de lujos, además el ex pugilista comenzará un show de comedia en donde aseguró que conocerán toda la historia de Mike Tyson con una cadena de hoteles muy popular en Florida.

