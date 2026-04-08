Barcelona 0-1 Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de ida de la Champions League; marcador online
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sigue con nosotros el minuto a minuto en vivo.
Este miércoles 8 de abril del 2026, continúa la actividad de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League y uno de los encuentros destacados del día es el Barcelona vs Atlético de Madrid que se disputa en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Camp Nou.
Es el segundo partido que tendrán los equipos en un lapso de 11 días y un encuentro bastante clave para los dos equipos que aspiran llegar a las semifinales de la Champions League.
Horario y dónde seguir en vivo el Barcelona vs Atlético de Madrid
- Hora en México: 13:00 pm
- Dónde seguir en vivo: aztecadeportes
Así llegan Barcelona y Atlético de Madrid
Para el encuentro, Barcelona llega de eliminar al Newcastle en Octavos de Final al ganar en el marcador global 8-3. Por otra parte, el Atlético de Madrid logró avanzar luego de ganar 7-5 en el marcador global ante el Tottenham.
Alineaciones confirmadas Barcelona vs Atlético de Madrid
Alineación del Barcelona:
Portero: García
Defensas: Joundé, Cubarsí, Martín y Cancelo
Mediocampistas: García, Pedri, Olmo
Delanteros: Yamal, Rashford y Lewandowski
Alineación del Atlético de Madrid:
Portero: Musso
Defensas: Ruggeri, Hancjo, Le Normand y Molina
Mediocampistas: Lookman, Koke, Llorente y Simeone
Delanteros: Álvarez y Griezmann