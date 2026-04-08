Barcelona 0-1 Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de ida de la Champions League; marcador online

Este miércoles 8 de abril del 2026, continúa la actividad de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League y uno de los encuentros destacados del día es el Barcelona vs Atlético de Madrid que se disputa en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Camp Nou.

Es el segundo partido que tendrán los equipos en un lapso de 11 días y un encuentro bastante clave para los dos equipos que aspiran llegar a las semifinales de la Champions League.

Horario y dónde seguir en vivo el Barcelona vs Atlético de Madrid

Hora en México: 13:00 pm

Dónde seguir en vivo: aztecadeportes

Así llegan Barcelona y Atlético de Madrid

Para el encuentro, Barcelona llega de eliminar al Newcastle en Octavos de Final al ganar en el marcador global 8-3. Por otra parte, el Atlético de Madrid logró avanzar luego de ganar 7-5 en el marcador global ante el Tottenham.

Alineaciones confirmadas Barcelona vs Atlético de Madrid

Alineación del Barcelona:

Portero: García

Defensas: Joundé, Cubarsí, Martín y Cancelo

Mediocampistas: García, Pedri, Olmo

Delanteros: Yamal, Rashford y Lewandowski

Alineación del Atlético de Madrid:

Portero: Musso

Defensas: Ruggeri, Hancjo, Le Normand y Molina

Mediocampistas: Lookman, Koke, Llorente y Simeone

Delanteros: Álvarez y Griezmann