Partidos de HOY miércoles 8 de abril en los Cuarto de Final de ida de la Champions League 2025-26

Este miércoles 8 de abril continúa los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League presentando dos choques que bien podrían ser finales anticipadas. A las 13:00 horas (tiempo del Centro de México), el Camp Nou y el Parque de los Príncipes serán los escenarios donde se empezará a definir el destino de cuatro gigantes europeos.

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Barcelona vs Atlético de Madrid - Estadio Camp Nou - 13:00 horas

Barcelona recibe al Atlético de Madrid en un duelo con tintes de revancha inmediata. El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma envidiable; tras vencer 2-1 a los colchoneros el pasado sábado en LaLiga, los blaugranas han extendido su ventaja a siete puntos en el torneo local. Esta solvencia doméstica permite al Barcelona enfocarse plenamente en Europa, donde registran ocho triunfos en sus últimos nueve compromisos oficiales.

Bajo el mando de Flick, el Barcelona se ha transformado en una máquina ofensiva, sumando 73 goles desde su llegada. Tras aplastar al Newcastle con un global de 8-3, buscan romper la maldición de los cuartos de final, instancia donde han caído en seis de sus últimas nueve apariciones.

Por su parte, el Atlético de Diego Simeone se juega la temporada. Con la final de la Copa del Rey ya en el bolsillo (precisamente tras eliminar al Barcelona), la Champions League es su otra vía de gloria. No obstante, el panorama es complejo: arrastran tres derrotas consecutivas y han mostrado una fragilidad defensiva inusual. Romper la racha de seis partidos sin ganar como visitante en eliminatorias de este torneo será vital para sobrevivir al infierno culé.

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PSG vs. Liverpool - Parque de los Príncipes - 13:00 horas

Simultáneamente, el París Saint-Germain (PSG) se mide al Liverpool en una batalla de alto calibre. El equipo de Luis Enrique llega descansado tras aplazar su duelo ante Lens, enfocándose solo en tumbar a otro club inglés después de humillar al Chelsea (8-2 global). Los parisinos defienden su corona, aunque luchan contra la estadística: cuatro de los últimos cinco campeones de la Champions cayeron en esta ronda.

En la acera de enfrente, el Liverpool de Arne Slot llega herido tras ser goleado 4-0 por el Manchester City en la FA Cup. Con la Premier League cuesta arriba, la Champions representa la última oportunidad de brindar un título a Mohamed Salah en su temporada de despedida. Aunque los Reds han ganado cuatro de sus últimos cinco duelos europeos sin recibir gol, su irregularidad fuera de Anfield preocupa a una afición que sueña con la séptima Orejona.

