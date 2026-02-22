Barcelona vence 3-0 al Levante en la Jornada 25 de LaLiga de España

El FC Barcelona se impone con autoridad ante el Levante UD en un partido donde tomó el control desde los primeros minutos. Apenas al 4’, Bernal abrió el marcador tras empujar el balón luego de un gran centro de Eric García. Más tarde, al 31’, Frenkie de Jong amplió la ventaja cerrando la pinza tras un preciso servicio de João Cancelo, mientras que al final de la primera mitad, Robert Lewandowski estuvo cerca del tercero con un remate que terminó en tiro de esquina tras un centro de Jules Koundé.

En la segunda mitad, el Barcelona mantuvo el dominio del encuentro, aunque le costó aumentar su ventaja pese a tener la posesión del balón. Finalmente al 80’, Fermín López marcó un auténtico golazo de larga distancia para sentenciar el partido.

Con este resultado, y tras la derrota de ayer del Real Madrid, el conjunto blaugrana se coloca como líder de LaLiga con 61 puntos.

Te puede interesar: CONFIRMADO: El GIGANTE de España que sigue de cerca a Armando “Hormiga” González

El Barcelona vuelve a casa para enfrentar al Levante en la Jornada 25 de LaLiga, en un partido clave para recuperar confianza tras sus últimos tropiezos. El conjunto blaugrana necesita sumar de a tres luego de perder el liderato ante el Girona y sufrir una dura derrota en la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

Además, tras la derrota de ayer del Real Madrid, el Barcelona está obligado a ganar para convertirse en el nuevo líder del campeonato. Por su parte, el Levante llega con una racha negativa de tres derrotas consecutivas, aunque ha mostrado momentos competitivos en este 2026.

Sin embargo, el historial no juega a su favor, ya que el Levante ha perdido en todas sus visitas al Spotify Camp Nou, por lo que intentará romper esa mala racha en uno de los escenarios más complicados del futbol español.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo impone un nuevo récord y hace historia en el futbol mundial