CONFIRMADO: El GIGANTE de España que sigue de cerca a Armando “Hormiga” González

De acuerdo con distintos reportes, el área deportiva del FC Barcelona ya habría realizado un primer sondeo con el entorno de Armando “Hormiga” González, delantero de 22 años de las Chivas. Su buen momento en la Liga BBVA MX no ha pasado desapercibido y comienza a generar interés en el futbol europeo.

El conjunto blaugrana pidió informes sobre su situación contractual y su proyección a mediano plazo, viéndolo como una opción a futuro dentro de su proceso de renovación ofensiva, actualmente encabezado por Robert Lewandowski. Hasta ahora, no existe ninguna oferta formal, solo seguimiento a su desarrollo.

Detrás aparecen equipos como el West Ham United y el Celtic, que también han monitoreado su rendimiento en el presente torneo, ellos se suma el Feyenoord, que desde días atrás se hablo del interés sobre el delantero mexicano.

Este interés llega poco después de que el jugador rechazara una oferta cercana a los 20 millones de dólares del CSKA de Moscú. La intención del delantero es mantenerse competitivo en Guadalajara y seguir en la órbita de Javier Aguirre de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuáles son los números de la "Hormiga" en el Clausura 2026?

El delantero suma cinco goles en lo que va del Clausura 2026 y actualmente se ubica como sublíder de goleo, solo por detrás de Joao Pedro del Atlético de San Luis, quien registra seis anotaciones.

Además, ha marcado en cuatro partidos consecutivos ante Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán y al América. Con este rendimiento, ya alcanzó los 20 goles en Liga MX en apenas 40 partidos, convirtiéndose en el delantero rojiblanco que menos tiempo ha necesitado para llegar a esa cifra en torneos cortos.

Las Chivas buscará seguir con su invicto en el Clausura 2026

El Guadalajara enfrentará este sábado 21 de febrero a Cruz Azul a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Buscarán su séptimo triunfo consecutivo, algo que no consiguen desde el Bicentenario 2010.

